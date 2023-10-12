Киссинджер назвал ошибку Германии, комментируя митинг сторонников ХАМАС

Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, комментируя антиизраильский митинг в Берлине, заявил, что власти ФРГ приняли слишком много мигрантов «разных культур, религий и взглядов». Его цитирует Politico.

«Было серьезной ошибкой принимать так много иностранцев совершенно разных культур, религий и взглядов», — сказал он.

Киссинджер считает, что в странах, где находится много мигрантов, возникают группы, оказывающие влияние на политику и общественное мнение.

Также экс-госсекретарь Соединенных Штатов считает, что опасность эскалации конфликта на Ближнем Востоке существует. По его мнению, истинная цель палестинского движения ХАМАС и его сторонников состоит в том, чтобы «мобилизовать арабский мир против Израиля».

До этого стало известно, что Израиль и Египет договорились создать специальный маршрут для эвакуации беженцев из сектора Газа.

Ранее глава Минздрава Израиля Моше Арбель запретил лечить раненых боевиков ХАМАС.