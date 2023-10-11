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В США заявили об активной работе с Египтом и Израилем над эвакуацией граждан сектора Газа

США, Египет и Израиль прорабатывают идею эвакуации людей из сектора Газа

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Tsafrir Abayov/AP

США активно прорабатывают с Израилем и Египтом идею эвакуации гражданского населения сектора Газа, заявили в Белом доме, передает РИА Новости.

В Консульском бюро Госдепартамента США также заявили о проработке вариантов содействия выезду американских граждан, находящихся в Израиле.

В МИД Канады сообщили, что планируют вывозить сограждан из Израиля с помощью военной авиации.

Консул Белоруссии в Израиле Станислав Венцель заявлял, что эвакуировать белорусских граждан из сектора Газа поможет Россия.

7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа эвакуироваться. Он предупредил, что израильские военные на этом направлении будут «действовать в полную мощь».

В тот день Израиль подвергся масштабной атаке со стороны сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса».

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против ХАМАС «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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Война в Израиле
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