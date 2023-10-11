В США заявили об активной работе с Египтом и Израилем над эвакуацией граждан сектора Газа

США активно прорабатывают с Израилем и Египтом идею эвакуации гражданского населения сектора Газа, заявили в Белом доме, передает РИА Новости.
В Консульском бюро Госдепартамента США также заявили о проработке вариантов содействия выезду американских граждан, находящихся в Израиле.
В МИД Канады сообщили, что планируют вывозить сограждан из Израиля с помощью военной авиации.
Консул Белоруссии в Израиле Станислав Венцель заявлял, что эвакуировать белорусских граждан из сектора Газа поможет Россия.
7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа эвакуироваться. Он предупредил, что израильские военные на этом направлении будут «действовать в полную мощь».
В тот день Израиль подвергся масштабной атаке со стороны сектора Газа. Палестинское движение ХАМАС объявило о проведении операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса».
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против ХАМАС «Железные мечи».
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.