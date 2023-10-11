Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Берлин не нашел доказательств причастности Ирана к атакам ХАМАС на Израиль

В ФРГ заявили об отсутствии данных о причастности Ирана к событиям в Израиле

close
100%
Global Look Press

Берлин не имеет данных о причастности Ирана к событиям в Израиле, заявили в правительстве ФРГ, передает РИА Новости.

«Правительство не располагает действительными доказательствами о причастности Ирана в нападении ХАМАС на Израиль», — сказала официальный представитель кабмина Кристиане Хоффман.

Тем не менее в Берлине недовольны тем, что Иран оказывает поддержку военизированным группам в регионе, подчеркнула Хоффман.

До этого в ХАМАС уже опровергли сообщения о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле.

Между тем в США призывают Иран не вмешиваться в конфликт Израиля с ХАМАС.

Как отметила востоковед Каринэ Геворгян, у Ирана нет в планах напрямую вмешиваться в военный конфликт Израиля и ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий