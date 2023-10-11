Берлин не нашел доказательств причастности Ирана к атакам ХАМАС на Израиль

Берлин не имеет данных о причастности Ирана к событиям в Израиле, заявили в правительстве ФРГ, передает РИА Новости.

«Правительство не располагает действительными доказательствами о причастности Ирана в нападении ХАМАС на Израиль», — сказала официальный представитель кабмина Кристиане Хоффман.

Тем не менее в Берлине недовольны тем, что Иран оказывает поддержку военизированным группам в регионе, подчеркнула Хоффман.

До этого в ХАМАС уже опровергли сообщения о том, что Иран помог спланировать операцию в Израиле.

Между тем в США призывают Иран не вмешиваться в конфликт Израиля с ХАМАС.

Как отметила востоковед Каринэ Геворгян, у Ирана нет в планах напрямую вмешиваться в военный конфликт Израиля и ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».