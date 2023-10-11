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Песков ответил на вопрос, будет ли Россия признавать ХАМАС террористической организацией

Песков заявил, что россияне есть по обе стороны конфликта Израиля и Палестины

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Majdi Fathi/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает свои контакты со сторонами палестино-израильского конфликта. Так представитель Кремля ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», планирует ли Россия признать террористической радикальную группировку ХАМАС.

«Мы сохраняем наши контакты со сторонами конфликта. И там, и там есть российские граждане. Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один. Кроме того, Россия продолжает тщательно анализировать ситуацию и сохраняет свои позиции как стороны, которая имеет потенциал участия в процессах урегулирования», — сказал Песков.

Накануне Франция и ЕС признали радикальную палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией. Об этом сообщила премьер-министра Франции Элизабет Борн.

ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией и рядом других стран. В Иордании и Египте ее деятельность также запрещена.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог призвал все страны осудить нападение ХАМАС на территорию Израиля.

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