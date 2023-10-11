Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Запад превратил Украину в площадку для обкатки террористов и наемников из разных стран мира.

По словам Бортникова, только в странах Евросоюза действуют 17 тренировочных лагерей боевиков для Украины.

«Западное разведсообщество и неправительственные организации в интересах украинских вооруженных формирований осуществляют вербовку участников МТО, нацистов и наемников, подготовленных в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Европе и за океаном», — сказал глава ФСБ.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Godfrey Bloom Official, что российская армия ликвидировала инструкторов из Великобритании и НАТО, которые работали с украинской армией в зоне спецоперации.

В сентябре генерал Дэвид Олвин, который был выдвинут президентом США на пост начальника штаба ВВС Соединенных Штатов, заявлял, что обучение летчиков Вооруженных сил Украины пилотированию истребителей F-16 на американской территории займет до девяти месяцев.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.