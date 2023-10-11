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Губернатор Колымы отреагировал на слова Володина о проукраинских релокантах

Глава Магаданской области Носов заявил, что Колыма не примет релокантов

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Shutterstock

Глава Магаданской области Сергей Носов отказался принимать на Колыме предателей и проукраинских релокантов, сообщает РИА Новости

«Это стереотипы или клише, старые клише, от которых давно пора избавиться, тем более эти клише от релокантов прошлого. Они, к сожалению, имеют место быть. Но от них надо избавляться, причем избавляться всем, не только нам», — заявил Носов.

Таким образом он прокомментировал заявление спикера Государственной думы Вячеслава Володина, который пригрозил проукраинским релокантам, которые хотят вернуться в Россию, переезд в Магаданскую область.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что бежавшие из страны миллиардеры и звезды шоу-бизнеса скоро вернутся обратно в Россию, потому что ни в какой другой стране в них нет нужды.

Он привел в пример возвращение в Россию миллиардера Михаила Фридмана, которому стало «некомфортно» находится в Израиле после начала очередной войны с Палестиной. Хамзаев отметил, что такие люди, как Фридман, испытывают стресс, а кроме того — миллиардера недавно обвинили на Украине в спонсировании российских военных заводов.

Ранее Генпрокуратура связала серию поджогов военкоматов с успехами России в СВО.

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