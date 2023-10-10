ХАМАС призвал жителей Ашкелона покинуть свои дома

ХАМАС призвал жителей Ашкелона на юге Израиля покинуть свои дома из-за планирующегося обстрела, передает Reuters.

«В ответ на преступление врага, заключающееся в принуждении нашего народа покинуть свои дома в нескольких районах сектора Газа, мы даем жителям Ашкелона возможность покинуть его до пяти часов вечера этого дня», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС не покинет сектор Газа. Об этом заявил представитель движения Хусам Бадран.

Израиль 8 октября призвал жителей сектора Газа покинуть дома. Однако Бадран считает, что, помимо самих членов ХАМАС, местные жители тоже будут оставаться на месте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».