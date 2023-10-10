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Эстония готова пойти на уступки ради вступления Украины в ЕС

FT: Эстония готова лишиться финансирования ЕС ради вступления Украины в союз

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Ints Kalnins/Reuters

Эстония готова отказаться от финансирования Евросоюза ради вступления Украины в союз. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

«Каллас заявила, что страна готова лишиться доступа к фондам сплочения — фондам средств для помощи более бедным членам в развитии их экономик — «в долгосрочном плане». Но она спрогнозировала, что на этот сдвиг потребуется длительный период времени», — говорится в статье.

Политик добавила, что Эстония должна что-то «получить взамен». Также нужно будет обсудить порядок перераспределения средств, полагает Каллас.

До этого министр иностранных дел Польши Збигнев Рау говорил, что власти Украины, «вдохновленные правительством Германии», сделали политический разворот в сторону Берлина, решив отодвинуть Варшаву на второй план. Он считает, что Украине выгодно сближение с Германией.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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