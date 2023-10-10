В США рассматривают возможность объединения помощи Украине и Израилю

Администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в конгрессе активно обсуждают, может ли помощь Израилю быть связана с увеличением финансирования Украины. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации.

Законодатели обеих партий предложили этот подход как потенциальный способ обеспечить финансирование Украины, несмотря на противодействие со стороны некоторых членов-республиканцев в палате представителей и сенате.

Группа консерваторов палаты представителей решительно выступает против нового финансирования Украины, о котором просил Белый дом, при этом вопрос о помощи Израилю после нападения ХАМАС на израильтян скорее всего не столкнется с такой борьбой в конгрессе, отмечает NBC.

Белый дом спокойно оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю, заявил представитель администрации, признав, что в конечном итоге решение будет принимать конгресс. Телеканал также подчеркивает, что сколько потребуется времени на объединение финансирования Украины и Израиля, если такая стратегия сработает, пока непонятно.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен оказывать помощь как Израилю, так и Украине и добиваться выделения средств для Киева.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.