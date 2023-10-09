Стало известно число пропавших при атаке ХАМАС россиян в Израиле

По меньшей мере четыре гражданина России числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки со стороны движения ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

«По состоянию на 16:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», — заявила пресс-секретарь посольства Мария Рязанова.

При этом в дипломатическую миссию поступают сообщения от родственников россиян, которые не выходят на связь. Речь идет о девяти гражданах РФ.

«Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо», — уточнила представитель посольства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В Израиле ввели чрезвычайное положение. Премьер Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

С особенностями боевых действий и в перспективах палестино-израильского конфликта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее востоковед заявил о возможности участия в конфликте в Израиле других стран.