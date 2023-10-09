Египет призвал Израиль и ХАМАС прекратить огонь и обменяться пленными

Египет предпринимает усилия по заключению соглашения об обмене пленными между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Как заявил корреспондент телеканала, усилия Египта сосредоточены на освобождении палестинских заключенных, в том числе женщин и детей, в обмен на освобождение боевиками женщин, захваченных после начала военных действий, но при условии, что они не являются призывниками или военнослужащими израильской армии.

Военное крыло ХАМАС захватило большое количество израильтян, в том числе неустановленное количество женщин, во время внезапного нападения на поселения, прилегающие к сектору Газа, отмечает телеканал.

По его данным, Египет еще не получил окончательного ответа, одобряющего завершение сделки от обеих сторон, тем более, что сделка будет включать временное прекращение огня до завершения процесса обмена, а также включает в себя механизм «доставки» граждан.

По данным Клуба палестинских заключенных, в израильских тюрьмах находятся 39 палестинских заключенных.

Ранее министр обороны Израиля отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

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