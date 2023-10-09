Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что группировка «Хезболла» заверила власти Ливана, что не будет атаковать Израиль первой. Об этом сообщает Times of Israel.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что израильская разведка не знала о готовящемся нападении палестинского исламистского движения ХАМАС. По информации издания, нападение боевиков стало «полной тактической неожиданностью». Авторы публикации задались вопросом, был ли Израиль слишком сосредоточен на угрозах со стороны «Хезболлы» и Западного берега вместо того, чтобы сосредоточить военные и разведывательные ресурсы на секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», в ходе которой вторглись на территорию Израиля из сектора Газа. В свою очередь Израиль начал против ХАМАС операцию «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что все населенные пункты у границы с сектором Газа находятся под контролем военных.

Ранее Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.