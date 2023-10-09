В Австрии предрекли эскалацию палестино-израильского конфликта

В настоящее время наблюдается очень нестабильная ситуация на фоне нового витка палестино-израильского конфликта, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС. По его словам, в Вене опасаются эскалации противостояния в ближнесрочной перспективе.

«Нужно исходить из того, что ситуация на месте ухудшится, прежде чем станет лучше. Новости, которые до нас доходят, пугают. Чего стоят одни лишь сообщения о музыкальном фестивале. Боюсь, мы увидели еще не все <…> Ситуация очень нестабильная. Опасаюсь, что мы будем очень активно заниматься ей следующие несколько недель и месяцев», — отметил Шалленберг.

Он добавил, что австрийская сторона усилила безопасность своего посольства в Израиле на фоне атаки ХАМАС на еврейское государство. Шалленберг подчеркнул, что в текущей ситуации около 100 австрийцев выразили желание уехать из республики.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.