Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Австрии предрекли эскалацию палестино-израильского конфликта

Глава МИД Австрии Шалленберг допустил ухудшение ситуации вокруг Израиля

close
100%
Darko Bandic/AP

В настоящее время наблюдается очень нестабильная ситуация на фоне нового витка палестино-израильского конфликта, считает глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС. По его словам, в Вене опасаются эскалации противостояния в ближнесрочной перспективе.

«Нужно исходить из того, что ситуация на месте ухудшится, прежде чем станет лучше. Новости, которые до нас доходят, пугают. Чего стоят одни лишь сообщения о музыкальном фестивале. Боюсь, мы увидели еще не все <…> Ситуация очень нестабильная. Опасаюсь, что мы будем очень активно заниматься ей следующие несколько недель и месяцев», — отметил Шалленберг.

Он добавил, что австрийская сторона усилила безопасность своего посольства в Израиле на фоне атаки ХАМАС на еврейское государство. Шалленберг подчеркнул, что в текущей ситуации около 100 австрийцев выразили желание уехать из республики.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий