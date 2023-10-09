Трамп сравнил операцию ХАМАС против Израиля с конфликтом на Украине

Эскалация палестино-израильского конфликта не случилась бы, если бы во главе США стоял другой президент, считает бывший американский лидер Дональд Трамп. В своей соцсети Truth он отметил, что смог бы не допустить как атаки ХАМАС на Израиль, так и конфликта на Украине во главе государства.

«Ужасное нападение на Израиль, во многом похожее на конфликт на Украине, никогда бы не произошло, если бы я был президентом [США]», — цитирует слова Трампа The Hill.

Он добавил, что при его президентстве шанс на запуск данных событий фактически был бы равен нулю.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.