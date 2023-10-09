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В СФ заявили, что из-за эскалации в Израиле приоритетность Украины для Запада уменьшится

Сенатор Пушков: эскалация в Израиле уменьшит приоритетность Украины для Запада

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Председатель комиссии Совета федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказал мнение, что после начала конфликта вокруг сектора Газа США будут работать по двум направлениям — украинскому и израильскому. При этом приоритетность Украины для Запада уменьшится. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, США вынуждены будут вести работу сразу на двух фронтах, так как иначе все убедятся, что Америка не выносит бремени «глобального лидерства», и тогда его наиболее фанатичным адептам в Вашингтоне придется сделать себе «харакири».

При этом политик отметил, что как бы США не пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно уменьшится. Пушков подчеркнул, что Ближний Восток «загорелся не на шутку». Он привел в пример высказывание немецкого журнала Spiegel, назвавшего нападение ХАМАС » «Пирл Харбором для Израиля».

Кроме того, сказал Пушков, имеются сообщения о готовности ливанского движения «Хезболла» атаковать Израиль с севера.

Сенатор заявил, что в Вашингтоне должны «благодарить Бога (или Си Цзиньпина)», что в этих условиях на США не обрушился еще и кризис вокруг Тайваня.

Пушков отметил, что США взяли на себя слишком много обстоятельств по всему миру. Он назвал подобное типичным случаем империи, которая сталкивается с многочисленными вызовами и поэтому все более перенапрягает свои силы.

Ранее конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что боевики ХАМАС могли получить доступ к американскому оружию и использовать его при атаке на Израиль. Она не исключила, что вооружение могло поступить с Украины или Афганистана.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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