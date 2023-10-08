Украина может до конца конфликта потерять Одессу и Харьков. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По словам эксперта, Запад все чаще дает понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется забыть о Крыме и Донбассе, чтобы урегулировать конфликт. Однако даже этого, «скорее всего», будет недостаточно, добавил бывший разведчик.

«Россия так или иначе присоединит Одессу и, вероятно, Харьков», — сказал Джонсон.

Он также отметил, что ни сам Зеленский, ни его олигархи не хотят идти на признание Крыма и Донбасса территорией России.

Другой экс-агент ЦРУ, Рэй Макговерн, уверен, что США скоро заставят Украину пойти на переговоры с Россией, даже если украинский президент Владимир Зеленский будет против. Эксперт пояснил, что Вашингтон пойдет на это, потому что Штаты поставили Киеву уже все, что только можно было, в качестве военной помощи.

Американский военный аналитик Шон Белл считает, что Зеленскому придется рано или поздно пойти на компромисс с Россией, поскольку он провалил переговоры с Западом о выделении достаточного финансирования. По словам эксперта, военная и финансовая помощь Киеву стала весьма обременительной для союзников Украины.

Ранее в Турции заявили, что сценарий прекращения западной военной помощи Киеву стал реалистичнее.