Дуда счел нападение ХАМАС на Израиль выгодным России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что конфликт между ХАМАС и Израилем может вызвать новую волну миграции в Евросоюз. В интервью Polstat он отметил, что война скажется и на внимании мирового сообщества к украинскому конфликту.

«Война в Израиле неизбежно сыграет на пользу России, которая желает отвлечь внимание международного сообщества от конфликта на Украине. Кроме того, я опасаюсь, что эта война вызовет новую волну иммигрантов, которая продолжит обременять Европейский Союз и границы Польши», — отметил Дуда.

Он добавил, что по предварительным данным, ни один поляк не пострадал из-за атаки ХАМАС на Израиль. Дуда подчеркнул, что в настоящее время рекомендует гражданам Польши отказаться от поездок в еврейское государство.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в Израиле сравнили атаку ХАМАС с терактами 11 сентября.