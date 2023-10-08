США скоро заставят Украину пойти на переговоры с Россией, даже если украинский президент Владимир Зеленский будет против. Об этом заявил бывший агент ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам эксперта, Вашингтон предпримет такой шаг, поскольку у Штатов уже заканчивается все, что они могли бы поставить Киеву в качестве военной помощи. Бывший разведчик констатировал, что западные страны оказались не готовы к подобному вооруженному конфликту.

В связи с этим, уверен Макговерн, США попытаются подтолкнуть Киев к переговорам. А если Зеленский не захочет, то вместо него это сделает «кто-то другой».

«Но конец близок», — цитирует РИА Новости экс-агента ЦРУ.

Американский военный аналитик Шон Белл полагает, что Зеленскому придётся рано или поздно пойти на компромисс с Россией, поскольку он провалил переговоры с Западом о выделении достаточного финансирования. По словам эксперта, военная и финансовая помощь Киеву стала весьма обременительной для союзников Украины.

Ранее в Asia Times заявили, что Украина застряла в ловушке, которую создал Зеленский.