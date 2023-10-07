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Зеленский прокомментировал нападение на Израиль

Зеленский заявил о праве Израиля на защиту от террора

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Ida Marie Odgaard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Израиле, который подвергся атаке со стороны сектора Газа.

Он подчеркнул, что у Израиля есть право на защиту от террора.

«Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены. <...> Право Израиля на защиту не подлежит сомнению», — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что обстоятельства террористической атаки должны быть выяснены. Он также сообщил, что для украинцев, находящихся в Израиле, создан оперштаб, и призвал сограждан следовать инструкциям сил безопасности на местах и беречь себя.

Утром 7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа обстреляли ракетами приграничные районы Израиля и Тель-Авива, а затем проникли на территорию страны. По данным оборонного ведомства Израиля, было выпущено более двух тысяч ракет.

По информации минздрава, с начала атаки погибли 22 человека, включая одного медика, пострадали 545.

В Израиле объявили чрезвычайное положение. Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» против ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по 21 военному объекту ХАМАС в секторе Газа.

Военное крыло ХАМАС, в свою очередь, объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Аксы». По их данным, в ходе операции в плен были захвачены около 35 израильских военных и поселенцев.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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