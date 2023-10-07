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Посол Израиля рассказал, какой ответ ждет ХАМАС на удары по еврейскому государству

Посол Израиля: ответ на действия ХАМАС будет и военным, и политическим

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Amir Cohen/Reuters

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви заявил в интервью ТАСС, что ответ еврейского государства на действия палестинского радикального движения ХАМАС будет и военным, и политическим.

По его словам, утром 7 октября радикалы выпустили более трех тысяч ракет по территории Израиля, вооруженные террористические группы вошли в несколько израильских городов и кибуцов.

При этом, как уточнил посол, более 20 человек погибли, свыше сотни получили ранения.

«Это уже, в общем-то, действительно состояние войны», — заявил Цви.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галлант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.

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Война в Израиле
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