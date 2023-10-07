В Италии резко осудили ракетные атаки на Израиль

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с осуждением ударов по территории Израиля со стороны сектора Газа. На своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) он призвал палестинскую сторону «остановить насилие».

«Правительство [Италии] решительно осуждает нападение на Израиль. Это угроза для жизней людей, безопасности региона и любых политических процессов. ХАМАС должен немедленно прекратить это варварское насилие», — написал Таяни.

Он подчеркнул, что Италия поддерживает право Израиля на «существование и самозащиту».

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива, в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выехал в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

Ранее президент Израиля прокомментировал ракетные обстрелы со стороны сектора Газа.