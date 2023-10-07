Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали Республиканскую партию «фабрикой хаоса»

Конгрессвумен Окасио-Кортес назвала фабрикой хаоса Республиканскую партию США

close
100%
Jonathan Ernst/Reuters

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что Республиканская партия страны является «фабрикой хаоса», комментируя снятие с должности спикера Кевина Маккарти. Об этом пишет The Hill.

«Возьмите на себя личную ответственность за то, что ваша партия — это фабрика хаоса… Вы просили большинство Республиканской партии [в палате представителей], и вот что мы получаем с ним», — заявила конгрессвумен.

Заявление прозвучало на фоне того, как во вторник восемь республиканцев проголосовали вместе с демократами 216-210 голосами за отставку спикера Кевина Маккарти с его должности, напоминает издание.

До этого конгресс Соединенных Штатов сместил Маккарти с поста спикера палаты представителей. Инициатором стал его однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц — после сообщений о заключении тайной «сделки по Украине» между Маккарти и Байденом. Президент США требовал, чтобы Маккарти инициировал прохождение отдельного многомиллиардного транша для Украины, а бывший спикер отрицал существование такой договоренности. В результате однопартийцы-конгрессмены обвинили Маккарти во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маккарти опроверг слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий