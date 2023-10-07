В США назвали Республиканскую партию «фабрикой хаоса»

Член палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что Республиканская партия страны является «фабрикой хаоса», комментируя снятие с должности спикера Кевина Маккарти. Об этом пишет The Hill.

«Возьмите на себя личную ответственность за то, что ваша партия — это фабрика хаоса… Вы просили большинство Республиканской партии [в палате представителей], и вот что мы получаем с ним», — заявила конгрессвумен.

Заявление прозвучало на фоне того, как во вторник восемь республиканцев проголосовали вместе с демократами 216-210 голосами за отставку спикера Кевина Маккарти с его должности, напоминает издание.

До этого конгресс Соединенных Штатов сместил Маккарти с поста спикера палаты представителей. Инициатором стал его однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц — после сообщений о заключении тайной «сделки по Украине» между Маккарти и Байденом. Президент США требовал, чтобы Маккарти инициировал прохождение отдельного многомиллиардного транша для Украины, а бывший спикер отрицал существование такой договоренности. В результате однопартийцы-конгрессмены обвинили Маккарти во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маккарти опроверг слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена США.