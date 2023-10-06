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В МИД Ирана прокомментировали присуждение Нобелевской премии мира Наргес Мохаммади

МИД Ирана: присуждение Нобелевской премии Мохаммади является политической акцией

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Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что присуждение Нобелевской премии мира иранской правозащитнице Наргес Мохаммади является политической акцией, которая демонстрирует «разочаровывающее отклонение» от первоначальных целей комитета. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данное решение Нобелевского комитета является политической акцией, которая « соответствует интервенционистской и антииранской политике некоторых европейских правительств, а также демонстрирует разочаровывающее отклонение от его первоначальных целей».

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакой реакции по поводу решения Нобелевского комитета присудить премию мира Мохаммади.

6 октября на сайте Нобелевского комитета появилась информация, согласно которой премию мира в 2023 году получила вице-президент правозащитного центра «Защитники прав человека» Наргиз Мохаммади. В заявлении указано, что решение наградить активистку было принято в связи с ее «борьбой против угнетения женщин в Иране».

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

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