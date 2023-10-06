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В МИД России прокомментировали высылку российских дипломатов из США

РИА Новости: в МИД подтвердили безосновательную высылку дипломатов РФ из США

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал ее безосновательной, по его словам, российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий, ответит жестко и решительно.

«Американская сторона продолжает дурную традицию «сливов» в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет публичить те или иные предпринимаемые акции», — заявил источник.

Он добавил, что российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения подобных «враждебных действий, как всегда, ответим жестко и решительно».

До этого США объявили двух российских дипломатов persona non grata, они должны покинуть страну.

28 августа сообщалось, что Федеральная служба безопасности России планирует допросить двух сотрудников посольства США в Москве по делу гражданина России Шонова, который был задержан за сбор данных о ходе специальной военной операции. По информации спецслужбы, россиянин выполнял указания сотрудников отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

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