В МИД России прокомментировали высылку российских дипломатов из США

Источник в МИД России подтвердил РИА Новости высылку из США российских дипломатов и назвал ее безосновательной, по его словам, российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения враждебных действий, ответит жестко и решительно.

«Американская сторона продолжает дурную традицию «сливов» в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет публичить те или иные предпринимаемые акции», — заявил источник.

Он добавил, что российская сторона не заинтересована в эскалации, но в случае продолжения подобных «враждебных действий, как всегда, ответим жестко и решительно».

До этого США объявили двух российских дипломатов persona non grata, они должны покинуть страну.

28 августа сообщалось, что Федеральная служба безопасности России планирует допросить двух сотрудников посольства США в Москве по делу гражданина России Шонова, который был задержан за сбор данных о ходе специальной военной операции. По информации спецслужбы, россиянин выполнял указания сотрудников отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.