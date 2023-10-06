Зеленский заявил о российской лжи об украинской коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация распространяет фейковую информацию о коррупции на Украине для того, чтобы страна лишилась поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», — заявил глава государства.

По его словам, ни один доллар не был украден у партнеров Украины.

Также Зеленский обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, заявившего о невозможности вступления Украины в ЕС из-за коррупции, в российской пропаганде.

Ранее стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) ждет от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц и возобновления налоговых проверок.

До этого украинский Минфин сообщил, что государственный долг Украины в августе увеличился на $1 млрд и достиг почти $133,9 млрд.

В начале октября журналист CNN Стивен Коллинсон в своей статье заявил, что Украина получила серию неожиданных ударов от ключевых западных партнеров, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

Ранее в Европе рассказали, почему Украину нельзя брать в ЕС.