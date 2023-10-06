США спешат создать ИИ для своей армии из-за «китайской угрозы»

Пентагон ускоренно разрабатывает средства на основе искусственного интеллекта (ИИ) для главы Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирала Джона Акилино. По данным Bloomberg, Акилино заявил о некоей «угрозе», которая якобы идет со стороны Китая, заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.

По словам Хикс, искусственный интеллект сможет помочь адмиралу Акилино в решении ряда проблем, «которые его больше всего беспокоят».

Замглавы Пентагона добавила, что «противники признают силу американских военных при командовании и контроле или способность выполнять миссии и направлять силы».

Сейчас несколько разрабатываемых платформ ИИ направили на ускорение процесса разработки. По идее, программа должна улучшить связь между командным составом различных оперативных уровней, а также ускорит процесс анализа данных, которые передают в штаб войск США.

По словам Хикс, Пентагон, у которого уже есть 800 проектов по искусственному интеллекту, «очевидно ускорил» свои усилия по развитию ИИ и видит «ежемесячные улучшения на тактическом поприще».

Ранее пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер заявил, что у Пентагона осталось $7 млрд на расходы по Украине.