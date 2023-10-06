Власти Армении недовольны работой ООН по Карабаху

МИД Армении выразил негодование работой делегации ООН по Нагорному Карабаху, пресс-релиз опубликован на сайте армянского внешнеполитического ведомства.

«Армения с глубокой озабоченностью и разочарованием восприняла информацию о визите делегации ООН в Нагорный Карабах во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане и опубликованный по его «итогам» пресс-релиз», — указано в сообщении.

В армянском МИД заявили, что визит делегации ООН 2 октября не отражает «ожидания армянской стороны и международного сообщества».

Ранее в Армении обвинили миссию ООН в Нагорном Карабахе в легализации преступлений Азербайджана.

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян добавил, что ожидает от Организации Объединенных Наций расследования в отношении представителей миссии организации, посетившей Карабах.

Ранее Азербайджан обнародовал план реинтеграции армян Карабаха.