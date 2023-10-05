В Кремле объяснили, сколько продлится запрет экспорта топлива

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил об отсутствии конкретных сроков возобновления экспорта топлива.

«Правительство неоднократно отмечало, что нет дедлайна», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что запрет будет продолжать действовать до того времени, пока это необходимо.

До этого газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщала, что правительство Российской Федерации в ближайшее время может частично снять запрет на экспорт из России дизельного топлива.

По информации собеседников, власти могут разрешить экспорт дизельного топлива по продуктопроводам «Транснефти» «Север» и «Юг». Эти две ветки обеспечивают 75% поставок дизеля из России за рубеж.

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Ограничения не затронули поставки для гумпомощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, а также топливо для российского зарубежного воинского контингента. Такое решение было принято для стабилизации цен на топливо в стране.

Ранее в России оценили, как запрет экспорта бензина и дизеля влияет на курс рубля.