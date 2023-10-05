Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Финляндии пожаловались на резкий рост цен на бензин из-за санкций

Финский политолог Бекман: бензин в Финляндии в пять раз дороже российского

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В Финляндии повсеместно выросли цены на бензин – он стоит в пять дороже, чем в России, заявил финский политолог Йохан Бекман. Это стало последствием санкционной политики, так как ограничения обернулись против стран, которые их ввели, сказал он в беседе с Tsargrad.tv.

По словам Бекмана, наиболее сильно от санкций против России пострадала восточная часть Финляндии, ранее ориентированная на российских туристов и совместный с РФ бизнес. В этом регионе сегодня упали цены на недвижимость, закрылись кафе и отели, утверждает он.

Кроме того, по словам политолога, тарифы на электричество, привязанные к бирже, выросли в 17 раз.

«Стремительно дорожают продукты. Теперь всё стало очень дорого. У людей нет денег, чтобы жить», – утверждает Бекман.

Он добавил, что санкции мало повлияли на российскую экономику, но при этом ударили по обычным финнам. «Это показывает, что архитекторы санкционных режимов просто ничего не знают о России», – заключил он.

Об отсутствии эффекта, в том числе дефицита потребительских товаров в России на фоне введенных санкций, говорили и в Германии. Отмечалось, что рестрикции сказались на гражданах страны не так сильно, как этого ожидали на Западе.

Постпред России в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что санкции Евросоюза против России достигли пика своей абсурдности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий