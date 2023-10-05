Политолог назвал невероятным событием тайные переговоры ЕС и России по Карабаху

Встреча и проведение тайных переговоров представителей США, Евросоюза и России по вопросу ситуации в Нагорном Карабахе невозможно представить в нынешней политической обстановке, заявил политолог Константин Соколов. В беседе с Tsargrad.tv он назвал такой сценарий «практически невероятным событием».

Сегодня дипломатические отношения между Россией и Западом испортились до такой степени, что удивительной стала казаться даже обычная рабочая встреча, отметил Соколов.

Комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, он заявил, что она стала «результатом действий заинтересованных влиятельных сил».

«Сначала премьер Армении Никол Пашинян завел разговоры о выходе из ОДКБ, потом признал ситуацию в Карабахе внутренней азербайджанской проблемой. То есть все это готовилось заранее, все эти ходы просчитывались, — утверждает политолог.

Напомним, Politico на днях написало о проведении секретных переговоров с участием России, США и ЕС по Карабаху. По данным издания, встреча прошла до начала военной операции, объявленной Азербайджаном. В МИД РФ позже подтвердили, что переговоры проводились, отметив, однако, что в них не было ничего секретного. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от участия в пятисторонних переговорах, которые сегодня должны состояться в испанской Гранаде.