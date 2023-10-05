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Стало известно, в чем Азербайджан обвиняет экс-главу Карабаха

Экс-главу Карабаха Арутюняна обвинили в развязывании войны и терроризме

Бывшему президенту Нагорно-Карабахской республики Араику Арутюняну предъявлены обвинения в развязывании агрессивной войны и терроризме. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана на своем сайте.

Экс-президента непризнанной республики обвиняют в организации «вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством» Азербайджана, «вербовке, обучении и финансировании наемников», а также в участии в боевых действиях на стороне Нагорного Карабаха.

Арутюняна обвиняют более чем по 10 статьям УК Азербайджана, ему грозит пожизненный срок.

«В настоящее время генеральная прокуратура и СГБ (Служба государственной безопасности. — «Газета.Ru») продолжают необходимые и неотложные следственно-оперативные мероприятия», — добавили в генпрокуратуре.

Накануне Арутюняна задержали сотрудники СГБ Азербайджана. Его планировалось доставить в Баку.

Арутюнян являлся президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 21 мая 2020 по 1 сентября 2023 года.

До этого депутат Нагорно-Карабахской республики (НКР) Давид Галстян рассказал, что премьер-министр непризнанной республики Артур Арутюнян, а также глава МВД Карен Саркисян вернулись в Армению. Также он отметил, что в страну вернулся руководитель Службы нацбезопасности Арарат Мелкумян.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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Война в Карабахе
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