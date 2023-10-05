В закон о выборах Президента внесены поправки о повышении доступности голосования

В Госдуму внесли законопроект с уточнениями положений закона о выборах президента РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — уточнил парламентарий.

Согласно действующему законодательству, выборы президента России должны состояться в марте 2024 года, уточнил Крашенинников. Окончательное решение о дате проведения выборов Совет Федерации примет в декабре текущего года.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга указывал на то, что не владеет информацией о начале президентской предвыборной кампании.

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