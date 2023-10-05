Украина потеряла поддержку двух европейских союзников

Украина лишилась поддержки двух своих главных европейских союзников — Польши и Словакии — из-за промахов украинских властей. Такое мнение выразил колумнист американского журнала Atlantic Петр Косицкий.

«Украина теряет восточноевропейских союзников», — говорится в материале.

По оценке журналиста, победа словацкой фракции Smer под председательством Роберта Фицо, критиковавшего помощь Киеву, на парламентских выборах стала большой проблемой для Украины. А региональная коалиция стран — членов ЕС (во главе с Польшей), добивающаяся введения бессрочного эмбарго на украинское зерно, тоже свидетельствует о падении доверия и партнерских отношений между странами.

«Поддержка Украины иссякает как внутри страны, так и по ту сторону Атлантики, но Киев все еще отчаянно нуждается в поддержке мира», — заключается в статье.

До этого в Польше заявили о «гигантской коррупции» на Украине.

До этого в США сообщали, что Украина получила серию мощных ударов от Запада.