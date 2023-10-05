Американский эксперт назвал слова Зеленского о финансировании Украины отвратительными

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор назвал просьбы президента Украины Владимира Зеленского о финансирования Киева позорными и отвратительными. Об этом отставной военный написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Макгрегора, поведение Зеленского является отвратительным. При этом, отмечает Макгрегор, Зеленский «каждые несколько минут открывает рот», требуя от США очередного миллиарда долларов.

Американский военный подчеркнул, что у США нет возможности отследить, куда уходят их деньги. Он назвал такую ситуацию «позором».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что между главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и властями страны произошел конфликт.

До этого сообщалось, что в офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского опровергли существование уголовного дела в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.