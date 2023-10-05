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Офис генерал-губернатора Канады принес извинения за награждение в 1987 году эсэсовца

В Канаде принесли извинения за награждение в 1987 году эсэсовца Саварина

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Global Look Press

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон выразила извинения за представление Питера Саварина, бывшего члена дивизии СС «Галичина», к высшей государственной награде — Ордену Канады. Об этом сообщила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре.

Сантерре заявила телеканалу CTV News: «Мы с глубоким сожалением признаем, что Питер Саварин был представлен к Ордену Канады в 1987 году и приносим искренние извинения гражданам Канады за любые страдания или боль, которые могло вызвать это решение».

По данным телеканала, Саварин был ректором Университета Альберты и лидером «Всемирного конгресса украинцев». В его биографии на сайте университета отмечаются заслуги за развитие мультикультурализма в Канаде.

Однако, по информации издания Forward, которое занимается актуальными темами для еврейской общины, стало известно о прошлом Саварина. Он служил в дивизии СС «Галичина» и позже бежал в Канаду, подобно Ярославу Хунке, известному украинскому эсэсовцу.

Ранее бывшие ученики потребовали извинений от ирландской школы за издевательства нацистского учителя.

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