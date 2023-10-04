Байден анонсировал программную речь о поддержке Украины

Президент США Джо Байден сообщил, что планирует в ближайшее время выступить с программной речью для конгресса США и союзников Вашингтона о необходимости продолжения поддержки Украины, передает РИА Новости.

«Я очень скоро выступлю с большой речью по этому поводу, почему критически важно для США и их союзников выполнить свои обязательства», — сказал Байден.

Он добавил, что среди законодателей обеих палат есть межпартийное большинство, заявлявшее о поддержке финансирования Украины.

Также Байден признал, что обеспокоен возможным отказом конгресса США финансировать Киев.

Конгресс США сместил республиканца Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей. Инициатором стал его однопартиец — конгрессмен Мэтт Гетц — после сообщений о заключении тайной «сделки по Украине» между Маккарти и Байденом. Президент США требовал, чтобы Маккарти инициировал прохождение отдельного многомиллиардного транша для Украины, а бывший спикер отрицал существование такой договоренности. В результате однопартийцы-конгрессмены обвинили Маккарти во лжи. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.