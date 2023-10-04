Россия призвала урегулировать вопросы биологической деятельности США на Украине

На заседании первого комитета Генассамблеи ООН замглавы делегации России Константин Воронцов заявил, что вопросы по военно-биологической деятельности Соединенных Штатов на Украине необходимо урегулировать. Его слова приводит РИА Новости.

«В контексте выполнения обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия требуют внимания факты реализации военно-биологической программы США на Украине», — заявил он.

По его словам, вопросы, поставленные РФ, нуждаются в урегулировании в связи с данной военно-биологической деятельностью.

21 сентября сообщалось, что помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин в ходе своего выступления в Университете Рональда Рейгана заявила, что Украина является лабораторией для изучения инновационных технологий в военной сфере.

6 сентября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что работа биологических лабораторий США по всему миру является постоянным источником биологических угроз.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».