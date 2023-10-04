В Италии сообщили, когда возможен диалог России и Украины

Весной в следующем году возможно начало диалога между Россией и Украиной по решению конфликта. Такое мнение выразил глава итальянского минобороны Гуидо Крозетто, сообщает агентство ANSA, передает ТАСС.

«Я думаю, следующей весной может настать момент, когда стороны исчерпают [запасы] оружия, и, чтобы попытаться что-то изменить, может быть предпринята попытка диалога [между Россией и Украиной]», — сказал он.

Крозетто также отметил, что зимой возможен ответ Вооруженных сил РФ на украинское контрнаступление.

28 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что Москва готова вести переговоры по Украине, однако при этом должны учитываться «реалии на земле» и интересы российской безопасности.

До этого глава министерства обороны Италии заявлял, что правительство страны не планирует менять свою политику в отношении украинского кризиса, которая заключается в одновременном предоставлении вооружений киевским властям и поиске мирных решений конфликта.

2 сентября министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни говорил, что европейские страны не должны во всем следовать за США по вопросу Украины. Главным образом это касается снабжения киевских властей вооружениями, указал дипломат.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.