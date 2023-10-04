ФБР начала слежку за сторонниками Трампа в США

ФБР тайно следит за сторонниками экс-президента США Дональда Трампа из-за приближающихся выборов. Об этом пишет газета Newsweek со ссылкой на засекреченные данные.

«ФБР нацелилась на сторонников Трампа на фоне приближения выборов в 2024 году», — уточнили в статье.

По данным издания, власти США считают, что угроза возникновения крупных беспорядков на фоне предстоящих президентских выборов настолько велика, что тайно создали новую категорию «экстремистов», куда внесли и последователей Трампа.

Представитель ФБР пояснил журналистам, что ведомство попало в непростое положение. С одной стороны требуется остановить внутренний терроризм, а с другой — сохранить конституционное право граждан США проводить кампании и критиковать правительство.

4 октября стало известно, что Трампа выдвинут на должность спикера палаты представителей. По словам члена палаты представителей США, республиканца от Техаса Троя Нелса, Трамп был величайшим президентом в его жизни и доказал, «что ставит Америку на первое место».

Ранее стало известно, что Мелания Трамп пересмотрела брачный договор с экс-президентом США.