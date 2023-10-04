На Украине возбудили новое уголовное в отношении Януковича

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в суд крупнейшее дело по произошедшему в стране в 2014 году госперевороте — о «Небесной сотне», это обвинительный акт против бывшего президента страны Виктора Януковича (годы президентства: 2010 — 2014). Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Януковича и тех, кто выполнял его указы, обвинили в разгоне и ликвидации участников Евромайдана, которых на Украине называют «Небесной сотней».

Помимо экс-президента, среди фигурантов бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности страны (СБУ) Александр Якименко, экс-руководитель Министерства обороны Украины Павел Лебедев и другие.

ГБР утверждает, что именно они отдавали приказы по применению силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении участников Евромайдана.

В конце сентября также стало известно, что на Украине будут заочно судить Януковича по делу о завладении землей.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.