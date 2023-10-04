В Пекине выступили против именования китайского бизнеса «спонсорами войны»

МИД КНР сообщил РИА Новости, что Пекин решительно осуждает внесение Украиной крупнейших китайских нефтегазовых компаний в список «спонсоров войны».

Отмечается, что Китай призывает Украину немедленно «исправить свои ошибки и устранить негативное влияние» соответствующих мер.

3 октября Украина внесла три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в список «спонсоров войны».

«Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC)», — говорится в сообщении на сайте агентства.

Отмечается, что CNOOC Group является третьей по величине национальной нефтяной компанией Китая после CNPC и Sinopec и самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.