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Путин примет участие в мероприятии по случаю юбилея российской авиабазы в Киргизии

Власти Бишкека ожидают участия Путина в торжествах по случаю юбилея авиабазы РФ

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Алексей Даничев/РИА Новости

Власти Киргизии ожидают, что президент России Владимир Путин 12 октября во время визита в республику примет участие в торжествах, посвященных 20-летию открытия российской авиабазы в городе Кант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом внешней политики администрации главы государства Муратбека Азымбакиева.

Он также отметил, что в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры киргизского лидера Садыра Жапарова с Путиным. Лидеры стран планируют обсудить перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.

«Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант», — сказал Азымбакиев.

29 сентября премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров сообщил, что 12 октября ожидается визит президента России в страну. Он напомнил, что 13 октября состоится саммит глав государств СНГ, в 25 октября — заседание премьер-министров стран СНГ и ШОС.

Ранее в Германии заявили о превосходстве российских военных самолетов над украинскими.

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