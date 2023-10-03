Дуда напомнил о ключевой роли Польши в снабжении Украины

Президент Польши Анджей Дуда напомнил о ключевой роли своей страны в снабжении Украины с Запада. По его словам, единственная автострада со стороны Западной Европы и лучшие железные дороги на Украину идут через Польшу. Об этом он заявил на брифинге после телефонных переговоров с главой США Джо Байденом и лидерами других государств по поводу оказания помощи Киеву, передает ТАСС.

«Единственная автострада идет со стороны Западной Европы на Украину через Польшу, это автострада А4. Железные дороги самого хорошего качества идут через Польшу, аэропорт международного уровня находится в Жешуве около польско-украинской границы и представляет собой сегодня воздушную связь с Украиной», — заявил Дуда.

До этого руководитель Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач говорил, что Киеву не стоит за счет ухудшения отношений с «проверенными партнерами» налаживать связи в Европе, а неуважение интересов Варшавы может повлиять на каждое ее решение.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау сообщал, что отношения между республикой и Украиной входят в стадию, когда их восстановление потребует «титанических усилий».

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал президента Украины Владимира Зеленского быть благодарным.

Ранее Дуда сравнил Украину с тянущим на дно утопающим.