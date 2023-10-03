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Тимошенко в суде опроверг обвинения в коррупции

Экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко сообщил о снятии с него претензий НАПК

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President.gov.ua

Бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что в суде опровергнуты все имеющиеся к нему претензии Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), передает РИА Новости.

По его словам, он решил. отвечать на претензии цивилизованным способом и в законном порядке.

«На днях в суде были опровергнуты все имеющиеся претензии Национального агентства по предотвращению коррупции по отношению ко мне», — написал Тимошенко.

Он подчеркнул, что никуда за пределы Украины не уезжал, находится в Киеве.

В июле бывшего заместителя руководителя офиса президента Украины Кирилла Тимошенко обвинили в использовании служебного положения в личных интересах. Национальное агентство по предотвращению коррупции направило протоколы о его коррупционных правонарушениях в суд.

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении заместителя главы своего офиса Кирилла Тимошенко.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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