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Премьер Италии оценила ситуацию с мигрантами в стране

Премьер Италии Мелони назвала взрывоопасной ситуацию с мигрантами из Африки

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Guglielmo Mangiapane/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ситуация с прибытием в страну людей из Северной Африки можно назвать «взрывоопасной» и даже трудноразрешимой. Она отметила, что в страну пребывает слишком много мигрантов, сообщает РИА Новости.

Политик напомнила о так называемом правительственном «плане Маттеи».

«Это стратегический проект, который предполагает объединение многих вещей — развитие африканских стран в условиях взрывоопасной ситуации, когда чрезвычайно сложно регулировать миграционные потоки. Это означает возвращение Италии той роли, которую она играет в Средиземноморье», — пояснила Мелони.

А тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил у Италии усиления системы противовоздушной обороны (ПВО) с новым пакетом помощи. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил о подготовке нового пакета военной помощи Киеву. По его словам, «в списке не только смертоносное оружие, но и техника, возможно, очки ночного видения».

Ранее в Италии назвали Украину главной повесткой следующего саммита G7.

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