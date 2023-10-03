Посольство РФ в Израиле отреагировало на чествование эсэсовца в Канаде

Российское посольство в Израиле привлекло внимание израильских властей к чествованию в парламенте Канады экс-бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунку. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

«Посольство привлекло внимание... к этому отвратительному и не имеющему никаких оправданий чествованию нацистского карателя в парламенте Канады. Уверены, что этот вопиющий случай открытой поддержки нацизма не останется без ответа со стороны израильских властей», — сказал он.

Дипломат также добавил, что власти Израиля неоднократно подтверждало неизменность и твердость своей позиции по поводу абсолютно неприемлемости любых попыток реабилитации нацистов. Викторов отметил, что Россия продолжит сотрудничество с израильской стороной в целях недопущения прославления нацизма.

3 октября спецпосланник МИД Израиля по борьбе с антисемитизмом Михаль Котлер-Вунш призвала Оттаву признать въезд в страну тысяч нацистов после поражения Германии в 1945 году и интернирования национальных подразделений СС, ответственных за геноцид советских, польских и словацких граждан, в том числе еврейского происхождения.

24 сентября во время своего выступления в парламенте Канады Владимир Зеленский поприветствовал Хунку. Одна из фотографий с выступления украинского лидера подписана как «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунку, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Ранее сообщалось, что эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады.