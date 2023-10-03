Названа цель поездок западных политиков на Украину

Западные политики совершают поездки на Украину для того, чтобы приободрить президента страны Владимира Зеленского на фоне отсутствия успехов в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет RuNews24.

В сентябре, в частности, в Киев приезжали министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, госсекретарь США Энтони Блинкен, который провел встречи с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также министр обороны Франции Себастьян Лекорню и новый министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Такие поездки направлены на то, чтобы «заполнить украинскую информационную повестку позитивом», считают в издании.

30 сентября сообщалось, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом. Он заявил, что его присутствие в Одессе показывает, как Европа поддерживает Украину в военном и экономическом плане, дипломатической и политической активностью.

Боррель также написал в соцсети X (бывшая Twitter), что Одесса — красивый город, который должен значиться в новостных заголовках из-за его «яркой культуры и духа», но вместо этого его упоминают как «частую мишень» в конфликте.

Ранее в США предупредили Киев о том, что помощи Вашингтона хватит на короткое время.