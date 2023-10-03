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Король Испании выдвинул кандидатуру Педро Санчеса на пост премьера

Испанский король выдвинул кандидатуру лидера соцпартии на пост премьер-министра

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Johanna Geron/Reuters

Король Испании Филипп VI выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Педро Санчеса на голосование за пост главы правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера нижней палаты Кортесов Франсину Арменгол.

«Я сообщу кандидату о решении короля и выслушаю его [Санчеса] предложение в необходимые сроки», — сказала Арменгол.

По итогам всеобщих выборов, прошедших в июле, Испанская социалистическая рабочая партия Санчеса получила меньше мест в парламенте, чем Народная партия Альберто Нуньеса Фейхоо. Последний на прошлой неделе потерпел неудачу при попытке сформировать правительство, и эстафета перешла к Санчесу. Журналисты уточняют, что для достижения необходимого для избрания порога голосов политику придется привлечь на свою сторону другие партии, включая те, что выступают за независимость Каталонии.

Если к 27 ноября ни один из кандидатов не сможет набрать нужного количества голосов, в стране будут назначены повторные всеобщие выборы.

Ранее в Мадриде прошел марш протеста сторонников Народной партии против Педро Санчеса.

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