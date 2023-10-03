Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле оценили идею Симоньян о ядерном взрыве в Сибири

Песков заявил, что РФ не выходила из режима отказа от ядерных испытаний

close
100%
Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Кремле прокомментировали предложение главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян провести ядерное испытание над Сибирью, чтобы предупредить западные страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что такие дискуссии невозможны.

Как подчеркнул Песков, Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии».

Он также призвал не забывать, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Москвы.

Ранее Симоньян в программе «ЧТД» заявила, что если произвести над территорией Сибири термоядерный взрыв, то на земле «ничего не будет», в том числе ядерной зимы. При этом она считает, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине, и «можно будет вернуться в 1993 год».

Главный редактор телеканала RT ранее заявила, что ударный беспилотный летательный аппарат рухнул рядом с ее родовым домом в Адлере.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий