В Кремле оценили идею Симоньян о ядерном взрыве в Сибири

В Кремле прокомментировали предложение главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян провести ядерное испытание над Сибирью, чтобы предупредить западные страны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что такие дискуссии невозможны.

Как подчеркнул Песков, Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, «поэтому я не думаю, что возможны такие дискуссии».

Он также призвал не забывать, что Симоньян не работает в российских органах власти и не отображает официальную позицию Москвы.

Ранее Симоньян в программе «ЧТД» заявила, что если произвести над территорией Сибири термоядерный взрыв, то на земле «ничего не будет», в том числе ядерной зимы. При этом она считает, что «ядерный ультиматум» станет ключом к решению военного конфликта на Украине, и «можно будет вернуться в 1993 год».

Главный редактор телеканала RT ранее заявила, что ударный беспилотный летательный аппарат рухнул рядом с ее родовым домом в Адлере.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.