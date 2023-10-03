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Израиль потребовал признания в том, что в Канаду бежали тысячи нацистов

Спецпосланник МИД Израиля призвал Оттаву признать въезд в страну тысяч нацистов

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Спецпосланник МИД Израиля по борьбе с антисемитизмом Михаль Котлер-Вунш призвала Оттаву признать въезд в страну тысяч нацистов после поражения Германии в 1945 году и интернирования национальных подразделений СС, ответственных за геноцид советских, польских и словацких граждан, в том числе еврейского происхождения, сообщает газета The Jerusalem Post.

«В период роста проявлений антисемитизма чрезвычайно постыдный инцидент в парламенте Канады подчеркивает необходимость всестороннего образования по проблематике антисемитизма, истории Холокоста и Второй мировой войны», — заявила Котлер-Вунш.

Она отметила, что отставка спикера канадского парламента после скандала с бывшим бойцом 14-й дивизии СС «Галиция» (1-я украинская) Ярославом Хункой является первым шагом. Котлер-Вунш напомнила, что Канада приняла после Второй Мировой войны более 2000 нацистов и их пособников или коллаборационистов без уголовного преследования — а до этого, во время войны, Канада отказывалась принимать еврейских беженцев.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.

Ранее сообщалось, что эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады.

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